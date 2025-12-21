Путин: все больше стран хотят взаимодействовать с ЕАЭС

Президент РФ сообщил о расширении круга преференциальных внешнеторговых партнеров объединения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество стран, желающих взаимовыгодного взаимодействия с Евразийским экономическим союзом, неуклонно растет, отметил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС", - поделился президент РФ.

Путин напомнил, что уже вступило в силу соглашение о зоне свободной торговле с Ираном, заключены торговые соглашения с ОАЭ, Монголией и планируется подписание аналогичного документа с Индонезией.