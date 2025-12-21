Посольство РФ: власти Туниса не задерживали пилотов из России и Белоруссии

В диппредставительстве пояснили, что проблема была в отсутствии у вертолета разрешения на перелет в следующий пункт маршрута

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Туниса не задерживали пилотов из России и Белоруссии, которые входят в состав экипажа транспортного вертолета Ми-26, совершившего плановую техническую посадку на острове Джерба. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в североафриканской стране.

По информации диппредставительства, "проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент".

Экипаж с 19 декабря находился в транзитной зоне аэропорта из-за отсутствия разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. "Посольство России направило в МИД Туниса ноту для прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа. Как пояснили в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему полету вертолета", - подчеркнули в диппредставительстве. Сотрудники консульского отдела Посольства России находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения.