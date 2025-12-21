Песков: РФ и США могут реализовать множество взаимовыгодных проектов

Это сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования на Украине, несмотря на желания Вашингтона решать вопрос единым комплексом, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Между Россией и Соединенными Штатами сейчас может быть реализовано множество взаимовыгодных проектов, однако это сотрудничество не должно быть привязано к процессу урегулирования на Украине, несмотря на желание Вашингтона рассматривать эти темы в едином комплексе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными. И российская сторона считает, что на повестке дня могут быть очень много взаимовыгодных проектов", - отметил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Также, по словам Пескова, в ходе текущих переговоров по украинскому урегулированию в Майами спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев должен собрать информацию о текущих наработках США и стран Европы для подготовки последующего доклада президенту РФ Владимиру Путину.