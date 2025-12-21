Путин: интеграция в ЕАЭС должна идти на основе декларации о развитии

Глава государства также отдельно упомянул проект распоряжения о дальнейших шагах по формированию в Евразийском экономическом союзе общего финансового рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Дальнейшая интеграция в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должна идти на основе декларации "Евразийский экономический путь" до 2045 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ЕАЭС в расширенном составе.

"Дальнейшая интеграционная работа [в ЕАЭС] должна выстраиваться на основе одобренной ранее декларации "Евразийский экономический путь" на период до 2045 года. И в ее развитие сегодня будет утверждена дорожная карта", - отметил президент.

Кроме того, по словам Путина, на рассмотрение Высшего совета вынесен ряд важнейших интеграционных решений. "Они касаются проведения согласованной макроэкономической политики, повышения эффективности технического и ветеринарно-санитарного надзора, либерализации в условиях сотрудничества в строительном секторе", - уточнил российский лидер.

Глава государства также отдельно упомянул проект распоряжения о дальнейших шагах по формированию в Евразийском экономическом союзе общего финансового рынка. "Речь идет об одном из ключевых направлений интеграционной повестки, о том, чтобы облегчить доступ наших инвесторов к ценным бумагам и фондовым биржам на всем пространстве ЕАЭС. Создать оптимальные условия для допуска бизнеса и предприятий к кредитным средством и другим банковским продуктам, а также услугам страхования", - пояснил он.

Российский лидер напомнил, что в рамках организации учреждена и действует Евразийская перестраховочная компания, которая обеспечена солидным капиталом и призвана поддерживать торговые сделки между странами объединения. "И ее возможности нужно задействовать полнее", - подчеркнул президент.

По словам Путина, еще один интеграционный приоритет - укрепление транспортного каркаса ЕАЭС. "Со следующего года в Евразийском союзе начнется постепенное внедрение навигационных пломб, которые позволяют отслеживать перевозки грузов по территории стран-участниц в режиме реального времени, гарантируя максимальную прозрачность логистических операций. Также предлагаем партнерам по ЕАЭС присмотреться и к опыту использования в рамках Союзного государства России и Белоруссии электронных транспортных накладных. Их применение заметно упростило грузоперевозки, помогло снизить издержки при транспортировке и досмотре товаров", - резюмировал он.