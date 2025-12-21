Захарова: вбросы о контактах с Сеулом призваны посеять недоверие с Пхеньяном

Россия и впредь привержена развитию отношений с КНДР согласно двустороннему договору, заявила официальный представитель российского МИД

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Противники сотрудничества РФ с КНДР продолжают осуществлять неуклюжие попытки посеять недоверие в отношениях двух стран, однако эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя появившуюся в некоторых южнокорейских СМИ информацию о якобы имевших место контактах внешнеполитических ведомств России и Южной Кореи по теме "ядерной программы КНДР", дипломат указала на ее недостоверность.

"Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами России и КНДР, - подчеркнула она. - Эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований".

"Наша позиция относительно сотрудничества с Пхеньяном последовательна и носит принципиальный характер, не подвержена политической конъюнктуре, основывается на долгосрочных стратегических национальных интересах наших стран в соответствии с духом и буквой Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, заявлениях руководства страны и МИД России", - отметила Захарова.

Помощь КНДР в борьбе с украинским нацизмом

Кроме того, дипломат оотметила, что любые попытки подорвать братское союзничество между Москвой и Пхеньяном заведомо обречены на провал, российский народ всегда будет помнить помощь КНДР в борьбе с украинским нацизмом.

Она обратила внимание, что Москва и впредь "будет твердо стремиться к поступательному развитию отношений с КНДР" в соответствии с основополагающим двусторонним Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года.

"Любые попытки подорвать братское союзничество Москвы и Пхеньяна, скрепленное кровью в борьбе с общими врагами, обречены на провал, - подчеркнула Захарова. - Народ России никогда не забудет помощи, оказанной КНДР в освобождении нашей Родины от украинских нацистов".