Посольство РФ: экипаж Ми-26 скоро вылетит из Туниса

Пилоты из России и Белоруссии с 19 декабря были в транзитной зоне аэропорта из-за отсутствия у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт

© Марина Лысцева/ ТАСС, архив

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. Пилоты из России и Белоруссии, которые входят в состав экипажа транспортного вертолета Ми-26, вскоре покинут Тунис после плановой техпосадки на острове Джерба. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в североафриканской стране.

"С властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж из 7 граждан России и 2 граждан Белоруссии покинет страну в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве.

С 19 декабря экипаж находился в транзитной зоне аэропорта из-за отсутствия у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута. 20 декабря в посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании - собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолета.