Ушаков: РФ подумает о предложениях к мирному плану по итогам контактов в Майами

Помощник президента России рассказал, что спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев привезет "сигналы", которые американцы получили от европейцев и украинцев

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по итогам контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами с американскими переговорщиками будет смотреть, какие предложения к плану по украинскому регулированию можно будет принять, а какие нет. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас находится в командировке в Майами господин Дмитриев. И он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.