Ушаков: РФ подумает о предложениях к мирному плану по итогам контактов в Майами
Редакция сайта ТАСС
17:22
обновлено 17:30
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по итогам контактов спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами с американскими переговорщиками будет смотреть, какие предложения к плану по украинскому регулированию можно будет принять, а какие нет. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас находится в командировке в Майами господин Дмитриев. И он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.