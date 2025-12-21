Ушаков: Дмитриев доложит Путину о результатах переговоров в Майами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который находится в контакте по украинскому урегулированию с американскими представителями в Майами, сообщает в Москву об определенных моментах в течение переговоров, однако с докладом у российского лидера Владимира Путина его ждут в понедельник. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Ну, Дмитриев кое-что сообщает, - ответил дипломат на вопрос репортера. - Но мы ждем его возвращения - я надеюсь, он вернется в понедельник и доложит прежде всего президенту о результатах своих переговоров".

"И после этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакте с американцами", - заключил Ушаков.