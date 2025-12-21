Путин участвует в церемонии вручения медалей Рахмону, Мирзиёеву и Жапарову

Лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана удостоены международной премии мира имени Льва Толстого за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения международной премии мира имени Льва Толстого лидерам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмону, Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву. Церемония проходит в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Решением жюри лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. 31 марта 2025 года в Худжанде, в Таджикистане, главы трех государств подписали Договор о точке стыка государственных границ и Худжандскую декларацию о вечной дружбе.