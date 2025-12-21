Путин: с лидеров Центральной Азии нужно брать пример

Российский лидер пожелал президентам Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву успехов в благородной миссии служения миру и взаимопониманию

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Получившие премию мира имени Льва Толстого лидеры трех стран Центральной Азии - президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев - достойны того, чтобы стать примером для остальных. Уверенность в этом выразил, выступая с приветственным словом на церемонии вручения награды, президент РФ Владимир Путин.

Руководители государств получили премию за урегулирование пограничных вопросов, которые обостряли отношения между этими странами с 1990-х годов.

"У нас, конечно, хороший повод, чтобы поздравить [лауреатов] с премией, - обратился к ним Путин. - Будем брать с вас пример".

Российский лидер пожелал лауреатам "дальнейших успехов в благородной миссии служения миру и взаимопониманию", а дружественным народам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - "стабильности и процветания".