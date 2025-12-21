Мирзиёев назвал премию Льва Толстого символом приверженности идеалам гуманизма

Президент Узбекистана воспринимает ее получение как признание общего вклада в превращение Центральной Азии в пространство мира и процветания

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Международная премия мира имени Льва Толстого является символом приверженности вечным идеалам гуманизма. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии вручения премии в Санкт-Петербурге.

В 2025 году награда была присуждена Мирзиёеву, а также президентам Киргизии и Таджикистана Садыру Жапарову и Эмомали Рахмону.

"Эта премия - символ приверженности вечным идеалам гуманизма, к которому призывал русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой. Воспринимаю ее получение как признание нашего общего вклада в превращение Центральной Азии в пространство мира, процветания и созидания", - сказал Мирзиёев. Он также выразил благодарность за присуждение премии президенту России Владимиру Путину.

Медали и дипломы лауреатов премии Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву вручил гендиректор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, возглавляющий жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого. Международное жюри 9 сентября объявило о присуждении премии мира трем президентам за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

В марте Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. А 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей. Кроме того, лидеры подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Премия мира имени Л. Н. Толстого учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается международным жюри за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу за защиту прав и свобод человека. Первая премия мира имени Толстого в 2024 году была присуждена Африканскому союзу.