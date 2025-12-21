Посольство РФ следит за ситуацией с судном "Адлер"

Российское диппредставительство в Швеции поддерживает контакт с капитаном и шведскими властями

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Швеции следит за ситуацией с грузовым судном "Адлер" под российским флагом, вставшим на якорь у шведских берегов.

"Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна "Адлер". Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее телеканал SVT со ссылкой на таможню сообщал, что шведские власти в ночь на 21 декабря провели досмотр судна "Адлер" под флагом России. Судно встало на якорь в районе Хёганаса у южных берегов Швеции после отказа двигателя 20 декабря.

SVT утверждает, что "Адлер" принадлежит российской компании M Leasing LLC, "которая находится в санкционных списках США и ЕС".