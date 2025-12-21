Члены ЕАЭС подписали план "Евразийский экономический путь" до 2030-2045 годов

Также были подписаны решения о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами союза на среднесрочную перспективу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы ЕАЭС подписали план "Евразийский экономический путь" до 2030-2045 годов. Этот и еще 19 документов, подписанных по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета, опубликованы в перечне на сайте Кремля.

"Евразийский экономический путь" - это план мероприятий по реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030-2045 годов.

Помимо этого, было подписано решение о начале переговоров с Узбекистаном по заключению соглашения между странами - членами ЕАЭС и республикой об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы.

Были также подписаны решения о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами союза на среднесрочную перспективу, о бюджете объединения на 2026 год, об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2026-2027 гг.

По итогам мероприятия подписали и решение о порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также документ об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства.

Подписаны распоряжения о вопросах деятельности председателя суда ЕАЭС по кадровым вопросам и о подходах к гармонизации законодательства государств - членов объединения в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза.

Остальные документы касались основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2026 год, туризма, ответственности за нарушение требований к продукции и соглашения о свободной торговле с Индонезией.