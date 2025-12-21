Песков сказал, что расслаблен, когда Путин сам "модерирует" пресс-конференцию

Президент России в ходе мероприятия зачастую разрешает любому задать себе вопрос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не испытывает напряжения в моменты, когда его начальник Владимир Путин в ходе пресс-конференции разрешает любому задать себе вопрос без всякого модерирования.

"Наоборот, расслабляюсь", - невозмутимо ответил представитель Кремля на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, напрягается ли он в такие моменты.

Дмитрий Песков как пресс-секретарь главы государства традиционно занимается модерацией на пресс-конференциях президента РФ. Он следит за дисциплиной в зале для поддержания порядка, дает по очереди слово тем или иным журналистам.

Однако зачастую российский лидер сам выбирает из толпы журналистов, которые могли бы ему задать вопрос. Зная эту особенность президента, на пресс-конференции многие репортеры приходят с яркими табличками или в национальных костюмах, чтобы быть более заметными.

В ходе "Итогов года", прошедших 19 декабря, Путин, несмотря на завершение ответов на "блиц-вопросы", обычно завершающих мероприятие, неожиданно предоставил возможность задать себе вопрос уже отчаявшимся было журналистам в зале. Таким образом репортеры смогли задать президенту еще восемь дополнительных вопросов, несмотря на истекшее время.