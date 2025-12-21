Путин продолжит двухдневный неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент России уже принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и церемонии вручения премии мира Льва Толстого

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, работающий сейчас в Санкт-Петербурге, продолжит двухдневный неформальный саммит СНГ, который по традиции проводится в преддверии Нового года.

В первый день российский лидер уже принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, церемонии вручения премии мира Льва Толстого президентам Киргизии Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и провел несколько двусторонних встреч.

Тогда как первый день саммита был наполнен протокольными мероприятиями, второй больше посвящен неформальному общению. Как неоднократно отмечал помощник президента Юрий Ушаков, именно в ходе таких контактов обычно удается плодотворно обсудить самые насущные вопросы.

Президент России проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года эти мероприятия проходят в его родном Санкт-Петербурге.

Программа не ограничивается одним лишь общением. На правах хозяина встречи российский лидер всегда готовит для гостей масштабную культурную программу: например, в прошлые годы Путин с лидерами СНГ посещали Петергоф, Царское село, были в Павловском дворце.

Запланирована культурная программа и на 2025 год: Путин в беседе с Рахмоном в конце ноября анонсировал "приятные, полезные и содержательные" мероприятия для своих гостей. Как отмечал российский лидер, многое в программе будет связано с каждой из входящих в СНГ республик, поскольку в России "многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для всех народов бывшего СССР".

В СНГ сейчас входят 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, Молдавия и Украина фактически давно уже являются только номинальными участниками, поскольку не вовлечены в работу объединения.