Лавров за два дня Форума Россия - Африка в Каире провел более 20 встреч

Ключевым событием стали переговоры главы МИД РФ с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров за два дня проведения второй министерской конференции Форума Россия - Африка в Каире провел более 20 встреч с африканскими коллегами. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского дипведомства.

Вторая министерская встреча в Каире проходила с 19 по 20 декабря. Она стала первым мероприятием подобного формата на африканском континенте.

"За два напряженных дня работы российская делегация во главе с Сергеем Лавровым приняла участие в более чем 20 встречах и мероприятиях", - говорится в тексте сообщения.

Так, по данным министерства, глава МИД РФ провел двусторонние переговоры с африканскими коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Сейшельских островов, Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана и ЭКОВАС.

Ключевыми событиями форума стали встреча главы российского внешнеполитического ведомства с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также совместная пресс-конференция глав МИД РФ и Египта Сергея Лаврова и Бадра Абдель Аты.

По итогам второй министерской конференции Форума Россия - Африка в Каире было единогласно принято ее участниками совместное заявление.