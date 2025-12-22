Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине может пройти в Москве
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча делегаций РФ и США по Украине может пройти в Москве.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал он в Х.
Пост Дмитриев сопроводил своим фото в футболке с надписью "Next time in Moscow" и подписью президента России Владимира Путина.
15 августа на Аляске российский лидер на английском языке предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Президент США, подводя на совместной пресс-конференции итоги саммита в Анкоридже, заявил: "Рассчитываю, возможно, вас скоро увидеть". "В следующий раз в Москве?" - с улыбкой отреагировал Путин, задав вопрос на английском языке ("Next time in Moscow?").
Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.