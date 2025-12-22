Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине может пройти в Москве

Спецпредставитель президента РФ вспомнил слова, которые Владимир Путин сказал американскому лидеру Дональду Трампу после переговоров на Аляске 15 августа

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча делегаций РФ и США по Украине может пройти в Москве.

"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал он в Х.

Пост Дмитриев сопроводил своим фото в футболке с надписью "Next time in Moscow" и подписью президента России Владимира Путина.

15 августа на Аляске российский лидер на английском языке предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Президент США, подводя на совместной пресс-конференции итоги саммита в Анкоридже, заявил: "Рассчитываю, возможно, вас скоро увидеть". "В следующий раз в Москве?" - с улыбкой отреагировал Путин, задав вопрос на английском языке ("Next time in Moscow?").

Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.