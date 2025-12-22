Губернатор Камчатки потребовал уволить замглавы Петропавловска-Камчатского

Причиной стала некачественная очистка города от снега

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского будет отправлен в отставку за некачественную снегоочистку города. Такое решение принял глава региона Владимир Солодов, сообщается на сайте краевого правительства.

Почти 400 внутриквартальных проездов в столице Камчатки не были включены в список для снегоочистки, что значительно ухудшило дорожную обстановку в городе после нескольких циклонов. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". С 9 по 15 декабря в отделение неотложной травматологической помощи с травмами, полученными в результате падения на гололеде, обратился 51 человек, многие межквартальные проезды до сих пор не расчищены.

"Заместитель главы города, который курирует содержание дорог в краевом центре, должен быть уволен. Анатолий Иванович Банников, несмотря на опыт, не справляется со своими задачами. Прошу принять кадровые решения и наладить работу в "Спецдорремострое", несмотря на тяжелое юридическое положение организации. Сейчас их работа неудовлетворительна. Считаю, что в отношении ответственных за работу контрольного управления Петропавловска-Камчатского должны быть проведены служебные проверки, потому что их работа сейчас также выстроена плохо", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Губернатор потребовал от городских властей ежедневно проводить планерки с подрядными организациями по очистке дорог, вывозу снега, а также противогололедной обработке. Это необходимо для более четкой координации действий подрядчиков.