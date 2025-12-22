Посол РФ спрогнозировал рост популярности русского языка в ЦАР

В республике рассчитывают, что русский язык будет "востребован в практической плоскости", отметил Александр Бикантов

БАНГИ /ЦАР/, 22 декабря. /ТАСС/. Изучение русского языка в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) обретает "вторую молодость". Об этом в ТАСС заявил посол России в африканской стране Александр Бикантов.

"Русский язык пользуется популярностью. С одной стороны, здесь уже когда-то было много преподавателей русского языка, в том числе и в провинциях. Язык преподавался во многих учебных заведениях на различных уровнях. Сейчас изучение русского языка переживает вторую молодость", - сказал Бикантов.

Он добавил, что в ЦАР рассматривают изучение русского языка как трамплин для получения дальнейшего российского образования. "В провинциях есть ожидание того, что придет российский бизнес, будут созданы различные проекты на территории страны, и русский язык будет востребован в практической плоскости", - отметил посол.