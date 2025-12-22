ЦИК готовит предложения по регулированию использования ИИ на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала использование искусственного интеллекта на выборах нарастающим вызовом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России готовит предложения для законодателей по регулированию использования искусственного интеллекта в избирательном процессе. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на прошедших выборах применение технологий ИИ носило ограниченный характер, однако уже фиксировались отдельные прецеденты, в том числе связанные с распространением подделок и дипфейков. "Пока это не массово, но это только начало. Качество подделок растет, и отличить дипфейк от реального видео становится все сложнее", - отметила Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа".

Глава ЦИК подчеркнула, что подобные технологии могут вводить избирателей в заблуждение, и далеко не все способны самостоятельно распознать фальсификацию. В связи с этим комиссия считает необходимым начать правовое регулирование использования ИИ в электоральной сфере. "Мы сейчас готовим определенные поправки и рассчитываем на поддержку законодателя, чтобы уже на первом этапе начать маркировать и регламентировать все, что связано с применением искусственного интеллекта на выборах", - сказала она.

Памфилова назвала использование ИИ на выборах нарастающим вызовом и отметила, что ЦИК не испытывает самоуспокоенности в этом вопросе. По ее словам, комиссия пока не может в полной мере спрогнозировать все возможные риски, связанные с новыми технологиями, но стремится работать на опережение.

В ЦИК намерены анализировать возникающие угрозы, нейтрализовывать потенциальные риски и одновременно использовать возможности искусственного интеллекта там, где это допустимо и безопасно для избирательного процесса.