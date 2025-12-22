Путин поручил кабмину до 20 марта создать комиссию по реализации нацполитики

В состав комиссии поручено включить "полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах или их заместителей"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать комиссию по вопросам реализации государственной национальной политики. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональному единству публикует пресс-служба Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 20 марта. В состав комиссии поручено включить "полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах или их заместителей".

В конце ноября Федеральное агентство по делам национальностей опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов черновик постановления правительства, который предусматривал создание такой комиссии. Структура призвана улучшить правовое регулирование в сфере национальных отношений и следить за ходом реализации госполитики.