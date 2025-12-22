Памфилова: ЦИК готов к проведению выборов 2026 года в условиях внешних угроз

Председатель ЦИК отметила, что принцип безопасности избирателей и членов комиссий остается приоритетным, а формат проведения голосования определяется с учетом реальной обстановки

Редакция сайта ТАСС

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова обеспечить проведение выборов 2026 года даже в условиях повышенных рисков, включая перебои со связью, угрозы безопасности и чрезвычайные ситуации в отдельных регионах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа".

По ее словам, избирательная система уже накопила значительный опыт работы в экстремальных условиях. "Система уже наработала достаточно много опыта, и мы научились проводить выборы в экстремальных условиях, связанных в том числе с проведением специальной военной операции. [А также] с учетом агрессии, терактов и прилетов со стороны недружественного теперь государства Украины, или того, что осталось от этого государства", - сказала Памфилова в ответе на вопрос, как ЦИК планирует организовывать кампанию с учетом отключения интернета в регионах, угроз БПЛА.

Она отметила, что принцип безопасности избирателей и членов комиссий остается приоритетным, а формат проведения голосования определяется с учетом реальной обстановки. "Там, где действительно опасно и людей нет, мы просто не открываем участки", - пояснила глава ЦИК, приведя в пример отдельные районы Курской области.

При этом, подчеркнула Памфилова, избирателям, которые были вынуждены покинуть свои населенные пункты, предоставляется возможность проголосовать в других местах. Глава ЦИК подчеркнула, что решения о проведении выборов принимаются на основании данных от правоохранительных и иных компетентных органов. "Мы получаем полную картину от всех необходимых служб и в зависимости от этого формируем способы, как можно голосовать", - отметила Памфилова.

Она также перечислила меры, которые применяются для обеспечения безопасности. "У нас предусмотрены резервные помещения, источники электроснабжения, обученные люди для быстрой эвакуации", - сказала председатель ЦИК. По ее словам, в зависимости от ситуации используются экстерриториальные участки, механизм "Мобильный избиратель" и дистанционное электронное голосование.

Глава ЦИК добавила, что имеющийся инструментарий позволяет проводить выборы даже в сложных условиях. "Этих возможностей более чем достаточно, чтобы проводить выборы, а не искать поводы для их отмены, как это делает Украина", - заявила она.