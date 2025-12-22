В РФ примут новые меры для борьбы с иностранным влиянием на межнацотношения

Президент России Владимир Путин поручил задачу кабмину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил усилить борьбу с информационным влиянием из-за рубежа на сферу межнациональных отношений в РФ.

"Правительству РФ - принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад президент ждет до 1 марта.