Россия передала Украине 45 подлежавших выдворению украинцев

В Новой Гуте на территории Белоруссии организовали воссоединение 22 семей, подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. РФ передала на родину 45 украинцев, которые подлежали выдворению из России и хотели вернуться. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей. Это очень тяжелая работа. Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться на Украину. Это тоже пожилые, больные люди", - сказала омбудсмен.