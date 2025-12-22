Памфилова назвала выборы серьезным гражданским процессом, а не услугой

Задача избирательной системы - не просто обеспечить техническую возможность голосования, а создать условия для осмысленного выбора, указала председатель Центральной избирательной комиссии РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Участие в выборах не может рассматриваться как услуга для избирателя - это осознанный гражданский процесс, требующий личного участия и ответственности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее словам, задача избирательной системы - не просто обеспечить техническую возможность голосования, а создать условия для осмысленного выбора. "Выборы - это не услуга. Это серьезный гражданский процесс, в котором избиратель должен потрудиться - сравнить, проанализировать [кандидатов], от кого может больше быть толк, кто в большей степени предлагает то, что тебя волнует. Это большой труд", - заявила Памфилова в подкасте "Мастерской новых медиа".

Глава ЦИК отметила, что в России сохраняются устойчивые традиции участия в выборах, особенно в небольших городах. "Во многих семьях поход на выборы - это ритуал, праздник", - сказала она.

При этом, по словам Памфиловой, ЦИК развивает широкий спектр современных форм голосования, чтобы участие в выборах было удобным для граждан с разным образом жизни. Речь идет о многодневном голосовании, механизме "Мобильный избиратель", голосовании вне помещения и в труднодоступных местах.