Путин поручил провести до 2028 года фестиваль "Звук Евразии"

Кабмину вместе с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям необходимо до 30 января разработать план по реализации стратегии госполитики в этой сфере в 2026-2028 годах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2026-2028 годах организовать проведение целого ряда международных фестивалей. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональному единству публикует пресс-служба Кремля.

Так, кабмину вместе с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям необходимо до 30 января разработать план по реализации стратегии госполитики в этой сфере в 2026-2028 годах. В этот план правительство должно включить проведение всероссийского музыкального проекта "Звук Евразии", Международного Екатерининского форума, Международного фестиваля документального кино "КТ.Док: Время наших героев".

А к апрелю кабмин должен учесть все изменения, предусмотренные Стратегией государственной национальной политики, в реализуемых государственных программах.

Путин также рекомендовал региональным властям принять меры по повышению эффективности реализации государственной национальной политики. В том числе им следует внести корректировки в документы стратегического планирования. Рекомендовано подумать о закреплении полномочий в сфере национальной политики за "органом государственной власти, уполномоченным на решение вопросов внутренней политики субъекта РФ".