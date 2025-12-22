Памфилова: цифровые технологии не должны превращать избирателя в "придаток смартфона"

Простое "ткнул - получил результат" заменяет осознанный выбор, подчеркнула председатель ЦИК

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что цифровые технологии должны помогать избирателю, а не делать его пассивным участником процесса. Она отметила, что простое "ткнул - получил результат" заменяет осознанный выбор и ведет к деградации.

Глава ЦИК в подкасте "Мастерской новых медиа" отметила, что развитие дистанционного электронного голосования идет параллельно с сохранением традиционных форм. "Это не замена, а дополнение. Наш принцип - традиции и инновации", - отметила Памфилова, добавив, что люди должны иметь возможность прийти на участок всей семьей или проголосовать дистанционно, если так удобнее.

При этом она подчеркнула, что цифровые технологии не должны превращать избирателя в пассивного участника. "Мы не хотели бы, чтобы активный избиратель превращался в пассивное существо, который лежит на диване и механически нажимает кнопки, становясь придатком собственного смартфона", - заявила Памфилова, добавив, что, когда решение сводится к простому "ткнул - получил результат", это уже не осмысленный выбор, а деградация.

По ее словам, ключевая задача избирательной системы РФ - сформировать у граждан потребность участвовать в формировании власти на всех уровнях, сохранив свободную волю выбора и уважение к традициям народовластия.