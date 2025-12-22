Губернатор Свердловской области назначил министров ЖКХ и транспорта

Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона стал Алексей Рубцов, Министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавил Денис Чегаев

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Алексея Рубцова министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, Дениса Чегаева - министром транспорта и дорожного хозяйства, а Андрея Оборока - директором департамента противодействия коррупции. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства субъекта.

"Указом губернатора Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 устава Свердловской области на должности в правительстве Свердловской области назначены: Рубцов Алексей Владимирович - министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Чегаев Денис Николаевич - министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; Оборок Андрей Николаевич - директором департамента противодействия коррупции Свердловской области", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все они вступают в должность с 23 декабря.