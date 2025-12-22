Названы лидеры рейтинга полезности депутатов Госдумы

Первые три строчки заняли Андрей Макаров, Ирина Яровая и Павел Крашенинников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия"), заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), а также Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству ("Единая Россия") заняли первые три строчки в 26-м по счету рейтинге "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Исследование по итогам осенней сессии проводилось с июля по декабрь 2025 года. Рейтинг представили на пресс-конференции в ТАСС его авторы - политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин.

"Первые три места в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы заняли Андрей Макаров, Ирина Яровая и Павел Крашенинников", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы, тройку лидеров покинул Андрей Картаполов, который на протяжении нескольких рейтингов возглавлял список самых эффективных, либо входил в топ-3. В прошлом рейтинге он занимал первое место, в этом - переместился на 12-е. Ирина Яровая, стабильно входящая в топ-10 самых эффективных депутатов, поднялась с пятого места прошлого рейтинга на второе. Крашенинников сохранил свою позицию относительно предыдущих результатов исследования.

В первую десятку рейтинга также вошли Дмитрий Гусев, Анна Кузнецова, Ярослав Нилов, Евгений Попов, Вячеслав Никонов, Виктор Водолацкий, Петр Толстой.

По итогам народного голосования в тройке лучших - Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Занко. Топ по активности возглавили Ярослав Нилов, Андрей Кузнецов и Владимир Сысоев, а по медийности - тот же Нилов, Анатолий Аксаков и Борис Чернышов. Топ-50 по экспертному индексу возглавили Павел Крашенинников, Анна Кузнецова и Андрей Макаров", - говорится в докладе.

Всего в топ-50 самых эффективно работающих парламентариев вошли 34 представителя "Единой России". Замыкает список из 435 фамилий Александр Воробьев, которому уступил это место Геннадий Семигин (оба "Справедливая Россия").

Опыт и стаж

Как отмечают эксперты, в топ-50 рейтинга доминирует возрастная группа 50-70 лет - 32 депутата. "Это указывает на важность опыта и стажа в законодательной эффективности", - считают авторы исследования. Отмечают они и географическое представительство: наиболее активны депутаты из Центрального федерального округа (ЦФО) - 20 человек в топ-50 и Приволжского федерального округа (ПФО) - 8 человек. "Это отражает как плотность населения, так и политическую значимость регионов", - говорится в докладе.

Авторы отмечают сбалансированность показателей у лидеров рейтинга. "Депутаты с наивысшим интегральным индексом демонстрируют сильные позиции не только по оценке экспертов, но и по индексу народного голосования и цитируемости. Это говорит об их признании как в профессиональной среде, так и в публичном поле. Депутаты из топ-30 рейтинга напрямую ассоциируются с ключевыми законами осенней сессии", - говорится в докладе.

Авторы также отмечают низкую активность некоторых парламентариев в Госдуме при высоком интегральном рейтинге - это может говорить о силе их имиджа или работе во внепарламентских форматах. "При этом депутаты с высочайшей оценкой экспертов имеют низкую цитируемость, что указывает на дефицит публичной коммуникации технических специалистов", - делают вывод авторы доклада.

Расчет рейтинга

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались четыре критерия: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), медийность (количество упоминаний о депутате в СМИ), а также работа в регионе (оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами). На итоговый рейтинг влияют несколько критериев. Например, депутаты с высокой активностью могут компенсировать более низкие оценки по другим критериям.

При этом спикер Госдумы не участвует в рейтинге. "Как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом. Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций", - отмечают авторы исследования.