Последнее генконсульство России в Польше закрылось

Генконсул России в Гданьске Сергей Семенов напомнил, что это было решение польских властей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Последнее работавшее в Польше российское генконсульство в Гданьске прекратило свою работу.

"Уважаемые посетители генконсульства! С сожалением вынуждены говорить о закрытии генерального консульства России в Гданьске по решению польских властей", - заявил в видеообращении генконсул России в Гданьске Сергей Семенов. "По всем консульским вопросам теперь просили бы обращаться в консульский отдел посольства России в Варшаве", - добавил дипломат. Его обращение опубликовано в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) учреждения.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории генконсульство РФ в Гданьске. Москва в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске. Ранее в октябре 2024 года и мае 2025 года власти Польши закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове, в ответ на это в РФ были закрыты польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.