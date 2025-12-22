Лидерам стран СНГ в Эрмитаже продемонстрировали работу часов "Павлин"

Пояснения давал директор музея Михаил Пиотровский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества, в ходе посещения Эрмитажа посмотрели на работу уникального механизма - знаменитых часов "Павлин".

Механизм для лидеров завел заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа - хранитель часов "Павлин" Михаил Гурьев.

Лидеры с интересом наблюдали за работой часов. Пояснения давал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Финальный звук механизма - кукареканье петуха - вызвал у лидеров живую реакцию.

Вместе с российским лидером на экскурсии по Эрмитажу были президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры зашли в Павильонный зал Малого Эрмитажа вместе. Путин по дороге беседовал с Токаевым. Мирзиёев и Рахмон, оказавшиеся в последних рядах, взялись за руки и подошли ближе, чтобы посмотреть на работу часов.

В свою очередь хранитель часов "Павлин" признался журналистам, что всегда волнуется перед заводом часов, однако перед высокими гостями делает это не впервые.

О часах "Павлин"

Часы "Павлин" изготовлены из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. Механизм был заказан фаворитом Екатерины II князем Потемкиным для Эрмитажа императрицы. Часы были привезены в Россию в разобранном виде, собрал их и привел в действие знаменитый русский механик Иван Кулибин. На сегодняшний день это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.