Рябков: у России остаются серьезные вопросы к США по Украине

Администрация американского президента Дональда Трампа предприняла несколько шагов в верном направлении, заявил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Международный дискуссионный клуб "Валдай"/ ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Серьезные вопросы к США по Украине остаются у российской стороны, но администрация американского президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии "Валдая".

"В недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось серьезных вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте. Однако было бы несправедливо не признать вышеобозначенное в качестве значимых шагов в верном направлении", - сказал высокопоставленный дипломат в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

Замминистра подчеркнул, что администрация Трампа "существенным образом пересмотрела курс" команды экс-президента США Джо Байдена, отойдя от некоторых "глубоко антироссийских элементов в политике Вашингтона". "Ни в коей мере не приукрашивая реальность и не пытаясь переоценить значение произошедших в США перемен с точки зрения российских интересов, все же отмечу, что, зримо проявив политическую волю, администрация Трампа приняла меры по созданию атмосферы требовавшейся для запуска предметного и ориентированного на результат диалога по купированию украинского кризиса", - продолжил Рябков.

Он добавил, что принципиально важным стал и тот факт, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала "напористая экспансия НАТО к российским границам".