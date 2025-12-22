Рябков: нормализация отношений США и РФ потребует немало времени

Замглавы МИД России указал, что Москва должна убедиться, что Вашингтон действительно встал на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нормализация российско-американских отношений потребует немало времени и подлинной заинтересованности с обеих сторон. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация [Джо] Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда", - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".

При этом Рябков указал, что Россия "еще должна убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к стране". "Залогом прогресса на этом пути должна стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию по общему снижению конфликтного потенциала на базе учета коренных интересов России, прежде всего в области безопасности", - констатировал замглавы МИД РФ.