Рябков: нормализация отношений США и РФ потребует немало времени
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Нормализация российско-американских отношений потребует немало времени и подлинной заинтересованности с обеих сторон. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения с США администрация [Джо] Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда", - сказал замминистра в ходе дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности".
При этом Рябков указал, что Россия "еще должна убедиться, что США действительно встали на устойчивую траекторию ухода от крайней враждебности по отношению к стране". "Залогом прогресса на этом пути должна стать реальная готовность Вашингтона к равноправному взаимодействию по общему снижению конфликтного потенциала на базе учета коренных интересов России, прежде всего в области безопасности", - констатировал замглавы МИД РФ.