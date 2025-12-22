Для лидеров СНГ в Эрмитаже исполнили мелодию из фильма "Чародеи"

Экскурсию по музею проводит директор Михаил Пиотровский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Музыканты исполнили во время экскурсии по Государственному Эрмитажу для президента РФ Владимира Путина и его гостей - руководителей стран СНГ - мелодии из советского новогоднего фильма "Чародеи", в том числе знаменитую "Три белых коня".

В фойе, расположенном в переходе из Старого Эрмитажа в Эрмитажный театр, лидеров стран встретили музыканты, исполняющие новогоднее попурри в русском ярмарочном стиле. Одна из запоминающихся мелодий - мотив песни "Три белых коня", который зажигательно дуэтом был исполнен на рояле и гармошке-концертине.

Чтобы подчеркнуть праздничное настроение, музыкант-гармонист надел перчаточную куклу - Деда Мороза на руку, чтобы новогодний волшебник также поучаствовал в исполнении зажигательных мелодий.

Экскурсию по Эрмитажу для лидеров СНГ проводит директор музея Михаил Пиотровский. О многом рассказывает и лично Путин - уроженец Санкт-Петербурга.