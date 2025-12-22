Более 50% опрошенных жителей Дании, Польши и Эстонии считают РФ врагом

По данным аналитиков, 9,2% датчан называют Россию соперником

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Дании, Польши и Эстонии рассматривают Россию не как партнера, а как соперника или противника. Об этом свидетельствуют данные исследования "Война против Победы", представленному Аналитическим центром ТАСС и исследовательской компанией "Крибрум".

"У представителей всех стран, [присутствующих в исследовании], за исключением Венгрии, преобладает представление о России как о сопернике или противнике, но особую уверенность во враждебности России проявляют в Польше, Эстонии и… Дании", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, 73,9% жителей Дании, 62,4% поляков и 67,1% эстонцев определяют Россию как противника, с которым находятся в состоянии конфликта. Еще 9,2% датчан, 12,4% поляков и 3,7% эстонцев называют Россию соперником. Выводы исследователей основаны на результатах опросов общественного мнения, проводившихся Европейским советом по международным отношениям.

"Мы посвятили наше новое исследование такой проблематике как фальсификация истории, попыткам переписать заново наше прошлое, попыткам сломать наше будущее. Эта работа посвящена изучению в представлении широкой западной общественности роли СССР в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Вроде мы вышли из нее союзниками, но сегодня Советский Союз ставится на одну доску с гитлеровской Германией. Именно эти две силы в представлении запада стали виновниками всех бед, которые "упали" на человечество", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель генерального директора агентства Михаил Калмыков.

В свою очередь заместитель главы Всемирного русского народного собора, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков на пресс-конференции заявил, что Россия имеет "исключительное право" на интерпретацию событий Великой Отечественной войны. "И по праву нашего политического суверенитета, и как жертва нападения, и как сторона, одержавшая победу - мы со всех точек зрения имеем право на интерпретацию нашей истории. Вот если будем на этом стоять, будем приближаться к победе и дальше", - сказал он

Исследование также показывает, как на фоне этого меняется оценка исторической роли СССР в победе над нацизмом. По данным опросов, в 2025 году лишь 18% жителей США и 22% французов считают, что СССР внес наибольший вклад в поражение Германии, в то время как более 70% потерь вермахта пришлись на Восточный фронт.