Депутат ГД Ивлев назвал Мерца, Стармера и Макрона лоббистами интересов ВПК

Военно-промышленный комплекс стран Западной Европы получает максимальную прибыль от поставок вооружения киевскому режиму, заявил парламентарий

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Sarah Meyssonnier/ Pool via AP

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон являются лоббистами интересов военно-промышленного комплекса (ВПК) стран Западной Европы. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Военно-промышленный комплекс стран Западной Европы получает максимальную прибыль от поставок вооружения киевскому режиму, его фактическими лоббистами стали Мерц, Стармер и Макрон. Именно им выгодно продолжение конфликта на Украине. Жители западноевропейских стран уже начинают понимать, что в условиях сокращения своих социальных программ и безудержной гонки вооружений такая политика крайне ущербна и бесперспективна", - сказал он.

Ранее в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжение конфликта на Украине выгодно лишь политикам, оружейникам и банкирам, в то время как европейцам нужен мир.