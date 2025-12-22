"Поезд ушел". Степашин о возможности восстановить СССР

Председатель Ассоциации юристов России заявил, что у Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича не было полномочий подписывать Беловежские соглашения

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вернуть СССР в том виде, в каком он существовал, невозможно. Такое мнение высказал бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в интервью aif.ru.

"Поезд ушел. Вернуть Союз в том виде, в каком он существовал, невозможно. К тому же на его месте уже было создано СНГ. Между прочим, ни Украина, ни Молдова де-юре из этого объединения не выходили, и до сих пор числятся государствами - участниками Содружества. Такой вот удивительный факт", - сказал Степашин на вопрос, есть ли правовые основания для восстановления СССР.

Он заявил, что у Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича не было полномочий подписывать Беловежские соглашения, предполагавшие ликвидацию СССР. "Юридически это был никчемный документ. Конечно, потом Верховный совет РСФСР ратифицировал соглашения и тем самым как бы легитимизировал их. Но, опять же, по конституции высшим органом власти у нас был Съезд народных депутатов. Именно он, а не верховный совет, должен был собраться и ратифицировать Беловежские соглашения. Однако этого не произошло", - напомнил Степашин.