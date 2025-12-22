Путин: отношения России и Армении развиваются

Российский лидер поблагодарил премьер-министра республики за участие в мероприятиях по линии ЕАЭС и СНГ

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Российско-армянские отношения развиваются, у двух стран хорошие планы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются", - отметил глава государства, поблагодарив Пашиняна за участие в мероприятиях по линии ЕАЭС и СНГ. "Мы уже обменялись оценками результатов нашей работы за вчерашний день, за сегодняшний день. В целом, на мой взгляд, это все прошло на хорошем очень уровне. Я надеюсь, атмосфера была хорошей", - добавил Путин.

По его словам, самое главное, что "команды поработали со всех сторон, хорошие документы подготовили, все подписано, все движется вперед".

"У нас и планы хорошие. Мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной", - рассказал глава российского государства.

Путин указал, что на прошлой встрече премьер Армении ставил вопрос о возможных направлениях сотрудничества в сфере логистики. "Вы на прошлой нашей встрече ставили вопросы по различным направлениям, по которым мы совместно могли бы поработать, имея в виду восстановление старых маршрутов, создание новых маршрутов, раскрывающих границы Армении", - перечислил он.