ГД не планирует вводить запрет на соцсети для детей и подростков

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что эффект от такого ограничения в Австралии пока невозможно оценить однозначно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума не прорабатывает введение запрета на соцсети для детей и подростков. Об этом в своем канале в Max заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Так депутат прокомментировал слова зампреда думского комитета по информполитике Андрея Свинцова (ЛДПР), который указал на необходимость ввести ограничения на доступ к соцсетям для детей до 14 лет. Свинцов привел в пример опыт Австралии, где аналогичные ограничения ввели для подростков до 16 лет.

"В Госдуме не прорабатывается идея запретить соцсети детям и подросткам", - написал Горелкин.

Он также отметил, что эффекты от запрета детям пользоваться соцсетями в Австралии "пока не поддаются однозначной оценке". "Власти Австралии рапортуют об успехах, однако все больше подростков выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями. Происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета - и это, на мой взгляд, намного опаснее", - констатировал депутат.