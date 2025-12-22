МИД РФ: Россия признательна Южной Осетии за всемерную поддержку СВО

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили солидарность и неравнодушие республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия благодарна Южной Осетии за всемерную поддержку специальной военной операции (СВО), солидарность республики демонстрирует "подлинное союзничество". Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин на девятой церемонии вручения международной литературной премии "Буламаргъ" ("Соловей") для авторов, пишущих на русском языке.

"Особую благодарность хочу выразить республике Южная Осетия за всемерную поддержку специальной военной операции. Ваша солидарность и неравнодушие - это проявление подлинного союзничества, скрепленного не только общими ценностями, но и общей историей, общей болью, общей победой", - отметил Калугин. Он подчеркнул, что Россия ценит совместную историю, братство наших народов и будет продолжать оказывать многостороннюю помощь Южной Осетии в самых различных областях.

По словам директора департамента МИД, гуманитарное и культурное взаимодействие имеет особое значение "в укреплении братства". "За прошедшие со дня признания [республики] годы российско-южноосетинское сотрудничество достигло беспрецедентного уровня, - сообщил директор департамента МИД. - Активно реализуются совместные перспективные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, здравоохранения и образования. Созданы предпосылки для устойчивого экономического роста, повышения уровня благосостояния граждан республики. Общими силами решается задача обеспечения безопасности и развития социальных институтов. Эффективно координируются шаги на международной арене".

О премии

Первое вручение премии состоялось в июле 2016 года в Цхинвале на сцене государственного киноконцертного зала "Чермен". В последующем московская площадка перехватила инициативу, премия неоднократно вручалась в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. В 2020 году совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России. Поощряются темы о выдающихся деятелях Осетии и России, важнейших исторических событиях, современной жизни.

Премия сотрудничает с министерством иностранных дел России, а на церемониях вручения премии регулярно присутствуют главы и представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, а также представители органов исполнительной и законодательной власти России, Московской городской думы, общественных организаций Российской Федерации.