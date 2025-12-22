Замглавы МИД РФ Любинский вручил поэту Ницбергу медаль Пушкина

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили высокопрофессиональную деятельность автора стихов и переводчика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский вручил гражданину Австрии, поэту, переводчику и лауреату крупных литературных премий Александру Ницбергу медаль Пушкина. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Любинский вручил Ницбергу российскую государственную награду - медаль Пушкина, которой он удостоен указом президента Российской Федерации за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что во время состоявшейся беседы была отмечена высокопрофессиональная деятельность Ницберга, который перевел на немецкий язык многие произведения русской классической литературы и более тысячи стихотворений, в том числе некоторые из них впервые.