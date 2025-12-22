Путин напомнил слова Александра I о получении русским генералом короны Бельгии

Леопольд I сражался против Наполеона I в составе русской армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Эрмитажу в галерее прославленных русских генералов Отечественной войны 1812 года напомнил о словах императора Александра I про первого короля бельгийцев Леопольда I.

Леопольд I сражался против армии Наполеона I в составе русской армии в генеральском чине. После победы над Францией и возникшей нестабильности в объединенных Нидерландах именно его кандидатура была избрана на бельгийский трон - по некоторым данным, чтобы избежать возможных протестов из Санкт-Петербурга, наиболее влиятельной столицы Европы того времени.

Директор музея Михаил Пиотровский напомнил, что в Отечественную войну против России воевали "двунадесять языков", фактически - вся Европа. Но при этом и "за Россию" оказалась вся Европа - представители монарших родов, которые вскоре стали "королями и царями" практически во всех европейских странах.

Путин дополнил экскурсовода, напомнив о том, как император Александр I отреагировал на появление у Бельгии короля - его портрет как героя Отечественной войны кисти Джорджа Доу также вывешен в Эрмитаже.

"Александру I принесли бумагу и там было написано, что это русский генерал, - рассказал президент РФ. - И Александр I написал: "Из генералов русской армии в короли Бельгии? Какое падение".

Лидеры СНГ встретили финал этого рассказа дружным смехом.