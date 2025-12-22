Слуцкий: Рютте создает предлог и оправдание для интервенции НАТО на Украину

По словам лидера ЛДПР, "это не устранение первопричин конфликта, а предпосылки для его затягивания и разрастания"

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте заведомо создает и предлог, и оправдание для интервенции сил альянса на украинскую территорию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова Рютте о готовности Европы направить войска на Украину, если Россия нарушит мирное соглашение.

"Рютте занимается публичным шулерством, заявляя о готовности европейских стран направить войска на Украину в случае "нарушения мирного договора Россией". Заведомо создается и предлог, и оправдание для иностранной интервенции стран НАТО на украинскую территорию. По сути, это означает переформатирование проекта анти-России с сохранением вражеского плацдарма у наших границ", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала недопустимость размещения военных контингентов НАТО на Украине. "В рамках проведения СВО - все они будут законными целями для ВС РФ. Как и в случае различного рода провокаций", - добавил он.

Депутат также подчеркнул, что планы по интервенции на Украину "не работают на мир". "Это не устранение первопричин конфликта, а предпосылки для его затягивания и разрастания", - констатировал Слуцкий.