Мишустин созвонился с премьер-министром Белоруссии Турчиным

Они обсудили российско-белорусское торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин созвонился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, они обсудили российско-белорусское торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество двух стран, а также совместные проекты. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, обсудили реализацию совместных проектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в разговоре премьеры отметили важность укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе.