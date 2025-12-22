Песков: отношения между Россией и Азербайджаном продолжают развиваться

Баку участвует во всех форматах в рамках СНГ, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Баку продолжают развиваться, кроме того, Азербайджан продолжает участвовать во всех форматах в рамках СНГ, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу "Россия-1".

Он упомянул об этом, комментируя отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите в Санкт-Петербурге. "Ну, это бывает. Рабочий график президента иногда не позволяет совершать поездки", - пояснил представитель Кремля.

"Но, тем не менее, Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться. Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно. И в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, мы будем действовать", - добавил Песков.