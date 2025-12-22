Песков не знает, что Вэнс имел в виду под "прорывом" по Украине

Представитель Кремля надеется получить разъяснения в ближайшее время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, о чем говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря, что США добились "прорыва" в переговорах по Украине. Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием этой проблемы. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Москва со временем получит разъяснения.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20-21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

В новость внесена правка (21:11 мск) - передается с уточнением должности в лиде, верно - вице-президент.