Захарова: РФ рассматривает слова ЕС о Гренландии как отказ от признания Косова

Официальный представитель МИД России прокомментировала поддержку суверенитета Дании со стороны главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия рассматривает заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по Гренландии как отказ Евросоюза от признания независимости Косова. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова Каллас, которая выступила в поддержку суверенитета Дании на фоне назначения в США спецпосланника по Гренландии. Каллас отметила, что все партнеры ЕС должны уважать суверенитет и территориальную целостность, а также соблюдать международные обязательства, закрепленные в Уставе ООН и НАТО. "Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания "независимости" Косова", - отметила Захарова в ответ.

21 декабря американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.