ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Песков: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Пресс-секретарь президента отметил, что "самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами"
Редакция сайта ТАСС
21:22
обновлено 21:27

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва по итогам контактов в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева будет смотреть, насколько наработки к мирному плану соответствуют пониманиям, достигнутым на саммите РФ - США на Аляске. Об этом заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Не успели к Рождеству, теперь до весны? Шансы победы дипломатии на Украине

"Это рабочий процесс", - сказал он о переговорах в Майами.

"Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - подчеркнул представитель Кремля. 

УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине