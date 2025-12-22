Песков: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
21:22
обновлено 21:27
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва по итогам контактов в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева будет смотреть, насколько наработки к мирному плану соответствуют пониманиям, достигнутым на саммите РФ - США на Аляске. Об этом заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это рабочий процесс", - сказал он о переговорах в Майами.
"Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа", - подчеркнул представитель Кремля.