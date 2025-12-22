МИД РФ опроверг информацию AP об эвакуации дипломатов из Венесуэлы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью. Об этом ТАСС заявили в МИД России.

"Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, - ложь", сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ также призвали быть бдительными и не поддаваться на западные провокации.

Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек. Кроме того, Вашингтон объявлял о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и о блокаде для находящихся в санкционных списках нефтяных танкеров.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Россия рассчитывает, что администрация США будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы не допустить серьезных последствий для всего региона, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.