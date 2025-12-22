Постпредство РФ: ведущая роль в урегулировании в Судане должна отводиться ООН

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что ведущая и направляющая роль в координации усилий по урегулированию конфликта в Судане должна отводиться ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы принимаем к сведению различные посреднические инициативы и наработки, направленные на содействие урегулированию. Вместе с тем исходим из того, что ведущая и направляющая роль в координации таких усилий, а также в формировании конструктивной атмосферы взаимодействия между влиятельными региональными игроками должна принадлежать Организации Объединенных Наций. А главное - любые инициативы по устойчивому политическому урегулированию не должны приниматься за спиной самих суданцев. Важно опираться на мнение Хартума и его видение путей преодоления кризиса", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане.

Российский дипломат отметил, что РФ ожидает от личного посланника генсека ООН по Судану Рамтана Ламамры более энергичной работы. "Рассчитываем, что по итогам его контактов с противоборствующими сторонами и региональными партнерами в распоряжении Совета появятся конкретные, выверенные соображения по параметрам справедливого политического урегулирования, без посягательства на суверенное право суданского народа самостоятельно определять будущую конфигурацию своего государства", - указал Полянский, подчеркнув, что "Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в коллективные усилия, направленные на восстановление мира, стабильности и единства Судана".

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. Наиболее сложная обстановка складывается в расположенных на западе и юге регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.